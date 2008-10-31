ШОК! Лера Кудрявцева перепила транквилизаторов

Обычно свежая и бодрая блондинка недавно озаботила своим видом коллег по программе «Звездный лед», где она участвует. Девушка, как поведали нам очевидцы, выглядела вялой и заторможенной. Выпитые подряд две чашки крепкого кофе не помогли Лере поднять тонус. «Она сегодня как спящая красавица!» - шутили за кулисами. Что же случилось с Кудрявцевой? Как видно, состояние беспокоило и саму блондинку. Даже злило – блондинка время от времени чертыхалась и делала физические упражнения, пытаясь взбодриться. Как выяснилось, у Леры начались проблемы со сном. Как призналась нам эффектная телеведущая, возвращаясь глубоко за полночь домой, она не может заснуть. Сказываются переживания и нагрузки. «Мне посоветовали попробовать феназепам, и вот результат! Выспаться-то выспалась, зато днем ползаю как муха цеце!» - сердилась девушка. Феназепам, к сведению читателей, относится к очень сильным снотворным и транквилизатором. Приняв даже одну таблетку, человек действительно «отрубается», но на следующий день испытывает вялость и заторможенность мыслей и действий. Ощутив всю прелесть последствий, Лера решила отказаться от такого варианта отхода ко сну. Помимо физического дискомфорта, Кудрявцеву, как говорят, напугали новостью, что такие препараты вызывают привыкание у возбудимых людей. Кроме того, подвержены привыканию творческие люди. Лера отвечает и тому, и другому. «Я абсолютно творческий человек и очень эмоциональная личность. Могу и психануть, но довольно быстро остываю!» - призналась Лера. Так что лучше не искушать судьбу и не перебарщивать с таблетками. Кудрявцева пообещала, что теперь будет практиковать другой способ релаксации – теплую ванну и чашку зеленого чая.