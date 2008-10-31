Шоумен Николай Фоменко тайно обвенчался

Шоумен Николай Фоменко и бывший пресс-секретарь Валентины Матвиенко Наталья Кутобаева обвенчались, сообщает КП. Ради новой любви Николай расстался со своей прежней женой Марией Голубкиной. От брака с Голубкиной у Фоменко осталось двое детей. На церемонии венчания в храме Большого Вознесения у Никитских ворот присутствовали только самые близкие друзья Николая и Натальи. Для Фоменко брак с Кутобаевой стал четвертым, но венчался он впервые. "Да, Николай Фоменко венчался у нас. Такой счастливый, в черном нарядном костюме. Подъехали на джипе, с цветами. Вели себя очень просто, никаких излишеств не было. Накануне таинства оба причащались, получали благословение на брак у батюшки", - рассказал служитель храма журналистам. Как пишут Дни.ру, ради замужества Наталье пришлось оставить работу в северной столице и переехать в Москву. После завершения обряда вечания супруги отметили событие в небольшом ресторане.