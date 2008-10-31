Жена Тома Круза вышла на улицу без макияжа

Жена Тома Круза Кэти Холмс, как и большинство других актрис, редко появляется на публике без косметики. Однако временами и Кэти дает себе отдых и позволяет себе такие прогулки. Недавно звезду без макияжа запечатлели в Нью-Йорке. Актриса выглядела усталой и очень бледной. Возможно, такой эффект на Кэти производяь постоянные репетиции. Напомним, в октябре стартовал мюзикл All My Sons с участием Холмс. Артистка долго готовилась к своему дебюту на Бродвее, да и сейчас старается быть в форме и регулярно приходить на репетиции. С одной стороны, Холмс соскучилась по работе, ведь после рождения дочери Сури ей пришлось на два года взять паузу. С другой стороны, возвращение в актерскую профессию требует много сил. Кэти в этой ситуации может воодушевить относительный успех постановки на Бродвее. В первую же неделю просмотров шоу собрало более 682 тысяч долларов, пишет Daily Mail. Кстати, без косметики недавно застигли и другую знаменитость. Супермодель Кейт Мосс в аэропорту Хитроу засняли в совершенно натуральном виде: распущенные волосы, и ни грамма макияжа. 34-летняя звезда выглядела смущенной, а очевидцы заметили следы надвигающегося старения на ее лице. У Кейт обнаружилось несколько вполне заметных морщин у рта и уголков глаз, она была бледной, и обесцвеченные волосы только подчеркивали бледность. Известно, что Кейт Мосс много лет курит, проводит время на ночных вечеринках и о не очень-то заботится о здоровье. при этом на светских мероприятиях модель выглядит прекрасно. Грамотный макияж помогает ей скрыть последствия не совсем здорового образа жизни.