Александр Панайотов штурмует зарубежные хит-парады

Для Александра Панайотова «Русские недели» в Испании начались с неприятного инцидента. Артиста не захотели пускать на welcome - вечеринку в честь открытия нового сезона «недель» по причине несоответствующего внешнего вида. По правилам заведения, мужчины должны быть в строгих костюмах, а Александр Панайотов пришел в коротких брюках и в кепке. Охрана поддалась на уговоры пропустить русского артиста в зал только после того, как организаторы им сообщили: «Как вы можете не пускать этого артиста? Он же русский Иглесиас!». С этого вечера, за Александром плотно закрепилось это звание. На «Гала-ужине» - центральном мероприятии «Русских недель» - Александр Панайотов выступал первым, перед своими коллегами группой «Ассорти» и Кириллом Андреевым. Панайотов подготовил зрителей к яркому шоу и растопил своим выступлением сердца серьезных представителей испанского бомонда. А после, разгоряченные леди вставали в очередь, чтобы потанцевать с русским Иглесиасом. Помимо знакомства с испанскими красавицами и блестящего выступления, Панайотов за неделю успел прокатиться на яхте, изучить красоты Марбельи и продигустировать самые известные марки испанских вин. Также поездка в Испанию оказалась значимой и для творчества Александра Панайотова. Главный музыкальный редактор известной испанской радиостанции, присутствовавший на «Гала-ужине», заявил, что песни в исполнении «русского Иглесиаса» теперь будут стоять в горячей ротации на радио.