Взаимная любовь Бориса Моисеева и Лаймы Вайкуле

После успешного дуэта, Борис Моисеев и Лайма Вайкуле решили продолжить совместную работу. В феврале следующего года артисты отправляются в совместный гастрольный тур по городам Германии. В рамках тура артисты дадут 10 концертов с программой «С любовью к Вам!», представив немецкой публике как свои сольные хиты, так и свой свежий дуэт «Прибалтийский роман». Перед гастрольным туром планируется запись еще одной новой совместной композиции. Выступление артистов будут сопровождать «Премьер-балет Студио» Бориса Моисеева. Турне стартует 9 февраля в Ганновере и завершится 20 февраля в Гамбурге.