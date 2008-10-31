Мадонна просит Гая Ритчи о перемирии

Впервые после официального объявления о разводе Мадонна и Гай Ритчи пообщались без посредничества адвокатов. Говорят, Мадонна позвонила Гаю поздно вечером во вторник и по-дружески попросила сделать все, чтобы развод прошел мирно. Она хочет достичь предварительного соглашения о разделе имущества и месте проживания детей еще до суда. Есть версия, что к этому шагу Мадонну подтолкнул ее наставник равви Берг. Шумиха вокруг развода и некрасивые подробности совместной жизни дискредитируют каббалу. Мадонна попыталась напомнить Гаю о лучших моментах, прожитых вместе, чтобы уговорить его достичь соглашения как можно быстрее. Гай в ответ на эмоциональную речь жены сказал лишь, что теперь всем занимаются адвокаты. Источник из окружения Мадонны говорит, что после разговора с Гаем она расплакалась прямо перед помощниками. Да уж, "сильная женщина плачет у окна". Похоже, команда Мадонны подкорретировала тактику и использует новые краски в изображении Гая Ритчи бессердечным мужланом.