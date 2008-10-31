Джеймс Бонд в Москве

Накануне всероссийской премьеры очередной части «Бондианы» под названием «Квант милосердия» российские звезды собрались на закрытый показ картины. Холл кинотеатра встречал гостей саундтреками из легендарных картин про спецагента Ее Величества. Ходить на Джеймса Бонда было модно всегда, но, как оказалось, нашими знаменитостями в этот вечер двигала и настоящая любовь к знаменитому шпиону. Тимати всячески старался обозначить себя настоящим знатоком фильмов о Бонде. Действительно, рэппер с энтузиазмом вещал коллегам и журналистам о достоинствах и недостатках как разных картин о Бонде, так и актеров, которые его играли. - Я считаю, что Дэниел Крейг как никто другой подходит на роль Джеймса Бонда нового времени, - авторитетно заявил Тимати в разговоре с корреспондентом Шоубиз@Mail.Ru. - Он динамичный, молодой. Светлые волосы, холодный взгляд. Это именно тот Бонд, каким я его себе представляю. С рэппером, однако, был готов поспорить другой экс-«фабрикант» Ираклий Пирцхалава. Певец настаивал на том, что лучше Марлона Брандо или, на крайняк, Шона Коннери легендарный образ никому пока передать не удалось (добавим, что и у Марлона Брандо не получилось воплотить этот образ - актер просто-напросто никогда не играл Джеймса Бонда - Ред.). Ссориться парни не стали и залили противоречия шотландским виски в баре. А «человек-анекдот» Роман Трахтенберг, выйдя из бара, поделился воспоминанием о самом первом Джеймсе Бонде в своей жизни: - У меня дедушка был членом Союза кинематографистов, и в 84-м году я впервые увидел фильм с Джеймсом Бондом в ленинградском Доме кино, - ударился в воспоминания Роман. - Это был закрытый показ фильма «Умри и дай умереть другим» (полагаем, речь идет о фильме 1973 года «Живи и дай умереть» - Ред.). Я на следующий день пришел в школу, стал пересказывать увиденное, и мне просто никто не поверил. Сказали, что таких фильмов не бывает. За светской болтовней, сдобренной ностальгическими слезами, подошло время начала показа. В «Кванте милосердия» Бонд снова сражается со злом в лице международной мафии. Милосердия, несмотря на название, совсем немного, зато в избытке стрельбы, погонь, огня и захватывающих трюков. Фанаты «Бондианы» и на этот раз получат желанный «джентльменский набор» от Бонда. - Снято просто здорово! - поделился впечатлением после просмотра фильма олимпийский чемпион Дмитрий Носов. - Очень радует, что ушли от невероятных спецэффектов, фильм снят настолько реалистично, как будто это и не фильм вовсе. Только я так и не понял, с какими водопроводчиками или масонами Бонд сражался на этот раз. Напоследок олимпийский чемпион не сдержался и выдал нам «небольшой секрет»: - За пару месяцев до этой премьеры мне предложили поучаствовать в съемках документального фильма о «бондиане», где я должен выполнить все трюки агента 007. Думаю сейчас еще хорошенько подучить английский и, когда стану чуть старше, снимусь и в роли самого Бонда. Благо, в Голливуде я уже работал, пишет mail.ru.