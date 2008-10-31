Дима Билан отказывается от обезболивающего

После недавнего ЧП, произошедшего с Димой Биланом, парень идет на поправку, однако нога у Билана все еще побаливает. И, что самое интересное, боль бывает настолько сильной, что ему не обойтись без обезболивающего. Для тех, кто не знает о злоключениях, произошедших с артистом, напомним, что же случилось. Некоторое время назад Билан отправился в Лондон на съемки клипа. Накануне у артиста был концерт, где Билан весьма неплохо зажигал. Исполняя свой коронный прыжок, правда, на сей раз с двухметровой колонны, Дима неудачно приземлился и повредил ногу – ахилессово сухожилие. Еще бы чуть-чуть – и без операции не обойтись. Но к счастью, Диме провели все необходимые процедуры на ноге, и он даже на следующий день отправился на съемки своего клипа. С палочкой! На концерты Билан поспевает исправно даже с больной пяткой, но съемки в одной из передач «Звездный лед» ему все же пришлось отменить. Таким образом, иногда больная нога дает о себе знать и Дима даже пьет обезболевающее. Правда, как он признался в одном интервью, старается делать это максимально осторожно, поскольку от анаболиков у него «замораживается мозг»!