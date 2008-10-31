Дидюля стал эндорсером гитар Carmen

Гитарист ДиДюЛя стал официальным эндорсером торговой марки Carmen. ДиДюЛя – композитор, гитарист, продюсер, получил статус эндорсера торговой марки Carmen, которую представляет компания REDINAL MUSIC на рынках России, стран Балтии и СНГ. На вопрос, почему ДиДюЛя выбрал именно Carmen, он ответил: «Я всегда был неравнодушен к испанским гитарам, всегда ценил эти инструменты. Моя первая гитара была испанская фабричная. И я понимаю, что традиции, качество, которые заложены испанскими фабриками много лет назад, - серьезны, убедительны, это безусловные лидеры в производстве гитар в мире. Я считаю, что испанцы делать гитары плохо не могут просто по состоянию своей души, по менталитету, т.е. даже простую дешевую гитару они делают хорошо. Когда мне поступило предложение выступить эндорсером испанских фабричных гитар Carmen, я с радостью согласился. Попросил несколько инструментов для пробы, изучил линейку всех инструментов, информацию в сети Интернет, посмотрел каталоги и понял, что это достойный продукт, достойные инструменты. За них не будет стыдно. Это инструменты, которые можно помогать рекламировать».