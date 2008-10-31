Песня Ивы Rich стала шлягером года!

В 2008 году всеукраинский фестиваль «Шлягер року» получил статус Международного телевизионного проекта и решил качественно обновить свой формат, пригласив поучаствовать в записи концерта лучших украинских звезд. Конечно, приглашение получила и украинская певица Iva Rich, которая исполнила англоязычную песню «Our lies» из своего нового альбома. - Да, действительно этот телевизионный музыкальный проект стал лучше – рассказывает Iva Rich. – Появились новые лица и соответственно новые песни, расширился жанровый диапазон. Интересно, что на съемках программы не обошлось без курьезов. Когда певица Ива Rich исполнила песню и должна была удалиться, ее балет попросту запутался в декорациях, которые на сцене повесили слишком низко. Пришлось переснимать выступление заново. Конечно, очень хотелось бы верить, что наконец-то наша украинская эстрада наконец-то получит свой национальный фестиваль, а украинские зрители получат качественный продукт, и тем самым меньше будут зависеть от голубых огоньков, снимающихся в России с одним и тем же набором действующих лиц на протяжении сорока лет подряд.