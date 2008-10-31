Игорь Корнелюк занялся «Тарасом Бульбой»

Игорь Корнелюк закончил работу над саундтреком к фильму Ираклия Квирикадзе «Ника и Альфред». Картина снята по одноименному роману Владимира Кунина. «На сегодняшний день сочинение музыки для кино мне намного интереснее, чем весь шоу-бизнес в целом», - заявил корреспонденту InterMedia г-н Корнелюк. Параллельно композитор работает над еще одной картиной. В апреле, ко дню рождения писателя Николая Васильевича Гоголя, на экранах появится фильм «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко. Все музыкальные темы ленты написал Игорь Корнелюк.