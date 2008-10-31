Заворотнюк рассказала правду о свадьбе

Анастасия Заворотнюк по своему обыкновению долго скрывала от общественности подробности своего романа с фигуристом Петром Чернышевым. За несколько лет популярности актриса привыкла выдавать новости дозированно и только в нужный момент. Поэтому, когда звезду все настойчивее донимали вопросами о матримониальных планах, она предпочитала отмалчиваться или уклоняться от прямых ответов. И вот теперь, когда отношения с Петром Чернышевым зарегистрированы в загсе, в церкви и на льду, Анастасия выдала наконец всю историю своего замужества. "У нас действительно все случилось быстро, - откровенничает звезда в интервью журналу "7 дней". - 22 августа Петя сделал мне предложение, 10 сентября мы зарегистрировали брак в загсе (спасибо, что нам пошли навстречу и расписали без положенного срока ожидания), а 12 октября мы венчались... И все эти шаги нам подсказали наши сердца. Мы просто слушали свои души и поступали так, как считали правильным. Наверное, можно было отложить венчание, готовить его не две недели, а полгода, пригласить не 20 человек, а 200. Но мы не хотели тянуть, откладывать, только чтобы поразить всех размахом..." Рассказали влюбленные и о том, почему для венчания они выбрали имено Крым. Основной причиной было повышенное внимание к паре представителей прессы. Но свою роль сыграло и то, что предложение Анастасии Петр сделал на Сардинии. Анастасия там отдыхала, а фигурист прилетел всего на несколько часов, с роскошным кольцом и предложением руки и сердца. Настя ответила согласием, и оба счастливых влюбленных тогда заметили, что Сардиния очень напоминает им Крым. Поэтому идея обвенчаться в Форосе обоим пришлась по душе. Для Анастасии этот брак стал третьим, но венчание было первым в жизни. Конечно, и жених, и невеста очень волновались. Кстати, венчаться Заворотнюк предложил сам Петр. "Наши с Настей отношения с самого начала так правильно, так гармонично складывались, что хотелось верно достроить картинку нашего внутреннего мира, - поделился фигурист. - Ведь венчание - это стержень семейных отношений, семейного благополучия, просто раньше этому придавалось мало значения. Но к нам с Настей это осознание пришло".