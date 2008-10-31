Хулиганства Сергея Безрукова

Актер Сергей Безруков все последние годы не устает доказывать свою профпригодность. Нескончаемые роли в сериалах и кино (как правило, успешных и кассовых), достаточно плотный график гастролей и работы в театре - всего этого Сергею оказалось мало. Он не только играет в спектаклях как актер, но временами и сам придумывает детали грима или предлагает свои варианты ключевых сцен. Так случилось и с постановкой "Сирано де Бержерак", премьера которой недавно состоялась в Москве. Знаменитый нос главного героя Сергей для спектакля изобретал сам, пишет "Московский комсомолец". Крючковатый, перебитый и будто ставший продолжением лба, этот нос действительно не оставил публику равнодушной. "Я сам, сам, - ответил Безруков на вопрос о том, кто придумал грим. - Я очень люблю работать с гримом, поколдовать с ним. Этот нос делаю достаточно быстро". Финал спектакля, когда Сирано де Бержерака до смерти забивают газетами, Сергей тоже выдумал сам. "Финал я увидел во сне, - поделился артист. - Это было в день смерти Александра Абдулова. Мне приснилось, что его окружили люди со свернутыми газетами и бьют, бьют. Эта желтая пресса не оставляла его до самого конца. В спектакле из газет они достают металлические прутья и ими убивают Сирано". Плотная работа в кино и театре не помешала Сергею Безрукову заниматься и другой деятельностью. Недавно артист решил представить на суд публики свои "хулиганства". Достоянием общественности стали песни на стихи Есенина в исполнении Сергея Безрукова, которые были объединены в альбом "Хулиган". Кстати, музыку к песням актер написал сам, пишет "КП-Санкт-Петербург". "Я, конечно, не музыкант, но с гитарой уже сроднился, она всегда со мной, - говорит сам Безруков. - К тому же я окончил музыкальную школу, музыка для меня не просто гармоничный набор звуков. Почему диск называется "Хулиган"? Потому что таким был сам Есенин. Хулиганом... Любовь хулигана, исповедь хулигана... В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, часто жестокие, но главное в них – их честность перед собой".