У Скуратовского всё ок с Натальей Морозовой

Вчера в одном из новых киевских клубов состоялась презентация клипа украинской певицы Натальи Морозовой на песню с простым названием «ОК». Как и полагалось, на презентацию не пришёл почти никто из приглашённых гостей. Одними из первых в клуб зашли коллектив «Dazzle Dreams», а также дизайнер Эдуард Насыров. Если первые чувствовали себя как дома, то Насыров никак не мог найти себе компанию, потому присоединился к знакомым журналисткам и провёл с ними весь вечер, вплоть до праздничного торта. Сама презентация клипа началась после небольшого концерта Натальи Морозовой, ей как никому другому нужны были в этот день цветы. Всё было настолько просчитано, что в нужный момент певице вынесли несколько букетов. Смотрелось это более, чем смешно: трое солидных мужчин в, так сказать, расцвете сил, в галстуках и брюках со стрелками из самого дальнего угла торжественно вынесли цветы и преподнесли их Наталье. Интересные, всё-таки, у неё поклонники. Позже, когда все уже набили свои желудки спиртным и съестным, появился и режиссёр клипа «ОК» - Виктор Скуратовский. Именно его идеей является то, что исполнительница в своём клипе поддалась дьявольскому мановению и украла платье из-под разбитой витрины. К слову, клип снимали на Петровке, в супермаркете, который называется также как, и композиция. Автомобиль, задействованный в клипе «ОК» имеет стоимость около двухсот тысяч долларов. Эта маленькая деталь должна была подчеркнуть высокое материальное положение певицы, вот только для чего непонятно, неужели наши звёзды ещё не успели наиграться в пафос и гламур… Сама видеоработа снята в лучших традициях фильмов Хичкока, поэтому клип впервые демонстрировался в преддверии самого пугающего праздника в году – Хеллоуина. В клубе можно было увидеть курящих монашек, пьющих мартини и других переодетых чудиков. Андрея Кише так и не наблюдалось, несмотря на то ,что в клипе у него была своя миссия. Зато перед самым выносом торта пришли «частички» группы «А.Р.М.И.Я». Девушки явно были неподготовленными к торжественному мероприятию, потому пришли кто в чём. Совсем негламурные наряды участниц коллектива не смутили фотографов, которые сразу же набросились на девушек. Ярослава Рожок, ST@RS