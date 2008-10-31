Партнер Насти Задорожной изменил своей главной любви

В отличие от артистов и певцов, активно осваивающих в последние годы прыжки, поддержки и дорожки на льду в телевизионном шоу «Звездный Лед», фигурист из Питера Сергей Славнов решил сделать обратное. По совету своей партнерши по шоу звезды сериала «КЛУБ» Насти Задорожной, Сергей сделал серьезный шаг в кинокарьере. Сергей и Настя в последние месяцы проводят много времени вместе – не только на катке, но и вне тренировок. В один из таких дней Настя и пригласила Сергея на съемочную площадку. «Сережа – очень обаятельный и артистичный, - говорит Настя, - он сразу понравился режиссеру и быстро освоился перед камерой. Надеюсь, что его роль в сериале получит продолжение. А я подумываю о том, чтобы стать его агентом». Сергей сыграл небольшую роль в фильме, в котором играет Настя. Симпатичный фигурист и сам не против продолжить кинокарьеру. Ведь век спорстмена недолог. А хорошие кино и сериалы продолжат снимать даже в условиях кризиса.