Ани Лорак назвали самой талантливой украинской певицей

Составлен рейтинг самых талантливых украинских певиц, который возглавили Ани Лорак, София Ротару и Таисия Повалий. За Ани Лорак отдали голоса 18% респондентов. За ней следует София Ротару - ее талант отметили 14% украинских меломанов. Замыкает тройку финалистов Таисия Повалий, за которую отдали голоса 12% опрошенных. Таковы результаты телефонного опроса, проведенного компанией "Перша рейтингова система". В рейтинг самых талантливых попали Руслана (7%), Наталья Могилевская (7%), Тина Кароль (6%), Нина Матвиенко (4%) и Ирина Билык (4%). Талант Верки Сердючки признали 2% опрошенных, такое же количество голосов получила Мика Ньютон. Остальные украинские певицы набрали 1% и менее голосов. 2% респондентов ответили, что среди современных отечественных певицы нет талантливых. Исследование проводилось 18-21 октября 2008 года в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Львове.