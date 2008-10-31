Геннадий Витер примерил на себя образ индейца

Ведущий «Анализа крови» и «90-60-90» (Новый канал) принял участие в показе новой коллекции Татьяны Саматовой (модный дом «Lugaru»). - Темой этой коллекции стала культура майя, самого кровожадного индейского племени, - рассказывает Геннадий. – Поэтому и наряды у Татьяны получились, можно сказать, агрессивные, предназначенные для современных, целеустремленных людей, которые умеют добиваться поставленных целей. Чтобы еще больше подчеркнуть идею современности и целеустремленности, дизайнер в качестве моделей пригласила известных и успешных людей – Валида Арфуша, Владу Литовченко, девушек из группы «НеАнгелы» и – ведущего Нового канала. Сначала предполагалось, что Геннадий выйдет на подиум в черном. Однако в последний момент дизайнер передумала, и перед зрителями Витер появился в абсолютно противоположном образе – в снежно-белом костюме Геннадий походил, скорее, на «посланца небес», а не на кровожадного индейца. Для Витера это был первый выход на подиум. - Да, я впервые оказался за кулисами модного показа, - признается он. – И был поражен, какая суета и, на первый взгляд, хаос там творится. Шоу-бизнес просто отдыхает (смеется). Мне сначала показалось, что все мечутся как-то бестолково – модели, гримеры, парикмахеры… Но потом я понял, что на самом деле каждый точно знает, что должен делать. Так что из этого показа я извлек для себя урок: с любой, самой сложной ситуацией можно справиться, если каждый сотрудник ясно понимает, за какой участок работы отвечает.