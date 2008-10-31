Волкова возглавила хит-парад О-20!

Известная молодая певица Наталия Волкова также хорошо известна и в амплуа телеведущей музыкального телеканала «O-TV». До недавнего времени она являлась ведущей программы «Hit-boys». Количество горячих певцов за минуту эфира просто зашкаливала, и Наталии не оставалось ничего другого, как делиться со зрителями инструкцией по эксплуатации жгучих красавчиков. Но лимит артистов мужского пола на украинской эстраде оказался неожиданно … исчерпан! Поэтому было принято решение о закрытии программы и создании новой. Настало время раскрыть карты. Отныне Наталия Волкова возглавит новый хит-парад на телеканале «O-TV», которая называется «О-20». «Примечательность данного хит-парада в том, что он наиболее честный. Двадцатка клипов будет формироваться, исключительно учитывая заинтересованность зрителей. Программа будет выходить по понедельникам, а во вторник и среду – повторы. В каждой программе Наталия Волкова будет удивлять зрителя все новыми образами. Также Наталия будет продолжать вести «Национальный хит-парад».