Александр Цекало стал отцом

Известный шоумен и продюсер Александр Цекало стал папой: его молодая супруга Виктория Галушка родила дочь. Радостное событие произошло во Франции, где Александр находится уже пять дней, сообщает Showbiz Media. Чтобы поддержать супругу в столь ответственный момент, ему пришлось отменить съемки телепрограммы «Минута славы», ведущим которой он является, сообщает Life.ru. Первой счастливых родителей поздравила родная сестра Виктории – экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева, находящаяся сейчас на съемках в Америке.