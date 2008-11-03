Бывший муж терроризирует Согдиану

За богатого индуса по имени Рам выпускница шестой «Фабрики звезд» Согдиана вышла замуж год назад. Их отношения напоминали сказку. Мужчина одаривал любимую роскошными подарками и помогал певице в артистической карьере. А когда у пары родился долгожданный сын, они были на седьмом небе от счастья. Но сказка продолжалась недолго. Как сказала Daily Show артистка, вскоре стало понятно, что Согдиана не соответствует представлениям индуса о том, какая должна быть жена. Странно, что это обнаружилось уже после свадьбы. До недавнего времени во всех интервью певица и ее супруг утверждали, что у них идеальные отношения, и тут вдруг такой поворот? По словам Согдианы, муж стал ревновать ее к работе. Из-за постоянных сцен ревности счастливая семейная жизнь превратилась в кошмар. Согдиана решила подать на развод. Однако заложником ситуации стал их годовалый сын. Как рассказала нам певица, однажды Рам уже пытался выкрасть ребенка, но, к счастью, неудачно. Однако он заявил Согдиане, что ребенок все равно будет с ним. «Сейчас я нахожусь в состоянии постоянного страха, все время оборачиваюсь на улице. Муж мне угрожал, говорил, что все равно заберет ребенка», - сказала Согдиана. Странно, что в такой ситуации девушка не наймет себе охрану.