Жанна Агузарова потерялась во времени

Довольно экстравагантным способом поздравила группу «Браво» с 25-летием ее бывшая солистка Жанна Агузарова. Появившись на празднике в пляжных шлепках и каких-то невообразимых одеждах, певица в очередной раз эпатировала публику. Впрочем, ее поздравительную речь народ тоже слушал, затаив дыхание. По словам певицы, она пребывает в полной уверенности, что группе 18 лет. «Для меня время протекает несколько иначе. Пусть все считают, что группе двадцать пять, но я их поздравляю с восемнадцатилетием!» - заявила певица.