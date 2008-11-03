«Я почувствовала себя Джульеттой»: Анастасия Заворотнюк о свадьбе

Известная актриса Анастасия Заворотнюк рассказала о своих отношениях и свадьбе с фигуристом Петром Чернышевым в интервью одному из известных российских изданий - еженедельному журналу "7 дней". Долгое время "прекрасная няня " отказывалась давать какие-либо комментарии на эту тему. Анастасия и Петр познакомились на съемках телешоу "Танцы на льду", когда Заворотнюк еще связывала помолвка с продюсером и актером Сергеем Жигуновым. Жигунов ради нового брака развелся со своей супругой Верой Новиковой, с которой прожил 23 года, а Анастасия Заворотнюк - с мужем Дмитрием Стрюковым. Планы Жигунова и Заворотнюк не осуществились: 37-летний фигурист Петр Чернышев, являющийся пятикратным чемпионом США по фигурному катанию, сумел очаровать "прекрасную няню". Как известно, роман Анастасии и Петра развивался очень стремительно: они поженились спустя всего год после знакомства. Петр сделал Анастасии предложение 22 августа во время отпуска на Сардинии, и уже 10 сентября пара узаконила свои отношения. А 12 сентября в Крыме, в храме Фороса, Петр и Анастасия обвенчались, сообщает Glomu.ru. Последнюю "холостую" ночь перед венчанием пара провела в разных апартаментах и даже в разных корпусах. Однако балконы их номеров располагались прямо напротив друг друга. "Когда вечером я вышла подышать воздухом и увидела стоявшего на балконе Петю, - вспоминает Анаставия, - я почувствовала себя Джульеттой, счастливой и влюбленной". Гости Заворотнюк и Чернышева заняли все номера одного из отелей. А для сохранения секретности апартаменты, машины и яхты бронировались без указания имен жениха и невесты. Для Анастасии Заворотнюк этот брак стал третьим, но обряд венчания актриса прошла впервые. По рассказу Анастасии, идея венчания принадлежала Петру. Сама Анастасия говорит о своем избраннике: "Петя - единственный мужчина, которого я всю жизнь ждала".