16 ноября, НДУ «Украина», Гос.ансамбль народной песни и танца Грузии «ЭРИССИОНИ»

Легендарное грузинское шоу! Если вы любите грузинскую культуру, если ваше сердце замирает от зажигательных ритмов и энергетики грузинских танцев и музыки, но вы не видели ансамбль «Эриссиони», - считайте, что вы не видели НИЧЕГО! Грузинский ансамбль «Эриссиони» известен не только на земле, но и… за ее пределами. В 1976 г. американское космическое агентство NASA, начав глобальное исследование «Вояджер», отправило в космос песню «Чакруло» в исполнении «Эриссиони» как образец музыкальных достижений человечества! Беспрецедентный случай - «Эриссиони» вошел в золотой диск мировых знаменитостей (Франция, 2002 г.) и находится в нем на втором месте после композиции «Барселона» Монсеррат Кабалье и Фреди Меркури. Ну, а после «Эриссиони» - Паваротти, Каррерас, Доминго... Не удивительно, ведь шоу этого коллектива - действие завораживающее, чарующее, динамичное и ни в чем не уступающее по драматургии и размаху, а во многом даже превосходящее знаменитые танцевальные «этно-шоу» «Riverdance» и «Lord of the Dance». «Эриссиони» - глобальный международный проект высокопрофессиональных артистов, который стал феноменальным культурным явлением, вместившим в себя 15-вековую историю развития музыкального искусства Кавказа. У ансамбля тысячи поклонников - на концертах «Эриссиони» только в Европе побывало более 150 тысяч зрителей. Участники легендарного ансамбля под руководством режиссера Джемала Чкуасели и балетмейстера Реваза Чохонелидзе совершили настоящее чудо, создав на сцене действо, каждая секунда которого наполнена любовью к Грузии. Грузинские полифонические мелодии в исполнении «Эриссиони» считаются образцовыми даже в такой «поющей» стране как Грузия. История ансамбля берет начало в 1885 г., когда Ладо Агниашвили, грузинский писатель и публицист великий политик, князь Илья Чавчавадзе и чешский композитор Иосиф Извратил основали грузинский хор, к которому в дальнейшем примкнула труппа народного танца. Сегодня «Эриссиони» -123 года! Только в 2002 г. «Эриссиони» дал 21 концерт с аншлагами во Дворце Конгресса в Париже! В Москве концерты «Эриссиони» триумфально прошли в Кремлевском дворце. Ансамбль успешно выступал во всех республиках и больших городах бывшего СССР. Коллектив восторженно встречали: во Франции (8 раз), в США (5 раз), Канаде (3 раза), Германии (3 раза), Португалии, Венгрии, Перу, Мексике, Нидерландах, Индии, Вьетнаме, Сингапуре, Швеции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Китае, Турции и т. д. Западная пресса назвала творчество «Эриссиони» «живым музеем фольклора» и настоящим шедевром! Представление «Эриссиони», которое Украина увидит 16 ноября – одно из самых крупнобюджетных музыкально-хореографических зрелищ в истории шоу-бизнеса, реализованных с использованием ультрасовременных технологий. Для обеспечения световых спецэффектов в Киеве прибудут шесть специалистов из Франции. Мастерское переплетение сюжетов из национальной истории, воплощенных талантом более ста артистов в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых потрясающими костюмами, декорациями, фантастическим светом и великолепным звуком, превращают шоу в триумф кавказской культуры на мировой сцене.