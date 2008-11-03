Linkin Park выпустят концепт-диск

Американские рокеры Linkin Park планируют в ближайшее время приступить к записи нового альбома, который станет последователем их прошлогоднего релиза «Minutes to Midnight». По словам музыкантов, к будущей записи они решили подойти со всей ответственностью, и сейчас продумывают ее концепцию. «Раньше мы и представить себе не могли, что будем записывать концептуальный альбом, но сейчас мы созрели для того, чтобы сделать что-то очень крутое и намерены в полной мере использовать этот шанс», - говорит вокалист группы Честер Беннингтон (Chester Bennington). Музыкант также сообщил, что он и его коллеги уже приступили к сочинению песен для новой пластинки. Одновременно Беннингтон готовит к выпуску и свою первую сольную пластинку. Выпуск альбома запланирован на весну-лето 2009 года. Сразу же после релиза сольника музыкант планирует отправиться в турне в его поддержку, однако обещает сделать все возможное, чтобы его гастрольный график не помешал работе над новым альбомом Linkin Park. Скрасить же ожидание новых творений Linkin Park поклонники смогут «живым» альбомом группы «Road to Revolution», который будет выпущен 25 ноября. На пластинке запечатлен июньский концерт в Милтон Кейнсе, в котором также принял участие рэппер Jay-Z.