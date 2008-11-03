Борис Моисеев купил элитную квартиру по дешевке

Самый эпатажный поп-певец страны заявил, что у него дела идут гораздо лучше, чем до кризиса. Появившись на вечере памяти Михаила Танича в Кремле, Борис Моисеев принялся убеждать своих коллег в полезности кризиса. - Какой такой кризис? Кризис – в головах! – заявил NEWSmusic.ru Борис Моисеев. – Люди все равно ходят на мои концерты, и никакой кризис им не мешает. Впрочем, дело вовсе не в концертах, как можно предположить. Дело в том, что поп-певец воспользовался падением цен на недвижимость, и прикупил себе дорогущую квартиру на Арбате. - Мне в Москве квартира вообще-то не нужна, я же свой дворец в Подмосковье уже достроил. Хожу и дышу свежим воздухом, любуюсь зимним садом. Но раз цены так упали, то грех было бы не воспользоваться такой возможностью! Мне предложили элитную квартиру на Арбате, в хорошем доме на втором этаже, и почти за треть цены. Кстати, у квартиры номер тринадцать! Мне понравилось! Конечно, я купил. Теперь Борис Моисеев начнет делать ремонт в этой квартире. По окончании ремонта с квартирой «что-то будет». Дело в том, что артист пока не решил, будет ли жить в ней сам, или будет ее сдавать. - Была бы квартира, а что с ней делать, - я придумаю! – воскликнул очень довольный Борис Моисеев.