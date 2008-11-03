Эдита Пьеха впервые покажет свой дебют на эстраде

3 ноября 2008, 12:00

15 ноября концерт Эдиты Пьехи «Спасибо, жизнь!» пройдет в эфире Первого канала. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в этом году отмечала двойной юбилей - свое 70-летие и 50-летие творческой деятельности. Певица дала первый сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце. В выступлении перед 6-тысячной аудиторией ее поддержала дочь Илона и внук Стас. Строгая к себе и к другим, Эдита Станиславовна решила, что это будет «семейный вечер»: только она и дети-внуки. Бенефис она начнет с песни «Спасибо, жизнь», представ перед публикой в белоснежном наряде с меховой опушкой. За вечер юбилярша пять раз меняла платья, созданные для нее Вячеславом Зайцевым. «Я первый раз выступаю сольно в шеститысячном зале, и сегодня даже, чтобы вас всех лучше разглядеть, впервые надела очки на сцене». Программа концерта условно делилась на небольшие блоки. Первым из них бедет «ностальгический», посвященный началу творческого пути Эдиты Пьехи: зрители увидят кинокадры дебюта певицы с польской песней “Autobus Czerwony” и под аккомпанемент рояля попурри из первых композиций на французском и польском. Прозвучит также песня «Каравелла» ― первая в репертуаре Эдиты Пьехи. Почти весь конферанс Эдита Станиславовна возьмет на себя, рассказывая истории песен или вспоминая жизненные эпизоды. Композицию «Огромное небо», завоевавшую три золотых медали в 1968 году на Фестивале молодежи и студентов в Софии, артистка назвала «судьбоносной». Однако, предваряя шлягер «Радуга», предупредила: «Прислушивайтесь к паузам. Кто-то из великих сказал, что пауза ― самая большая музыка. Но бывает, когда публика вдруг начинает аплодировать, а конец чуть позже». Много воспоминаний будет обращено к Александру Броневицкому, и песня «Заклинание» в сопровождении рояля прозвучит как «запоздалое, может, но признание в любви человеку, которому всем, попав в Советский Cоюз, обязана». Дочка Илона Броневицкая поздравила героиню вечера одним произведением, зато внук Стас подготовил четыре номера. Главной изюминкой стало посвящение бабушке «Боже, как мы с тобой похожи», исполненное под аккомпанемент акустической группы в составе гитары, виолончели, аккордеона и перкуссии. Эдита Пьеха призналась, что для нее этот концерт - экзамен на аттестат зрелости. «Это то же самое, что бегуну на короткой дистанции велеть бежать на длинную. Хватит ли дыхания, эмоций, энергетики? Не остынет ли мое сердце до конца выступления?».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:20
Повелитель ракетки: Ляшко рассказал секрет своего успеха.
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять