Эдита Пьеха впервые покажет свой дебют на эстраде

15 ноября концерт Эдиты Пьехи «Спасибо, жизнь!» пройдет в эфире Первого канала. Народная артистка СССР Эдита Пьеха в этом году отмечала двойной юбилей - свое 70-летие и 50-летие творческой деятельности. Певица дала первый сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце. В выступлении перед 6-тысячной аудиторией ее поддержала дочь Илона и внук Стас. Строгая к себе и к другим, Эдита Станиславовна решила, что это будет «семейный вечер»: только она и дети-внуки. Бенефис она начнет с песни «Спасибо, жизнь», представ перед публикой в белоснежном наряде с меховой опушкой. За вечер юбилярша пять раз меняла платья, созданные для нее Вячеславом Зайцевым. «Я первый раз выступаю сольно в шеститысячном зале, и сегодня даже, чтобы вас всех лучше разглядеть, впервые надела очки на сцене». Программа концерта условно делилась на небольшие блоки. Первым из них бедет «ностальгический», посвященный началу творческого пути Эдиты Пьехи: зрители увидят кинокадры дебюта певицы с польской песней “Autobus Czerwony” и под аккомпанемент рояля попурри из первых композиций на французском и польском. Прозвучит также песня «Каравелла» ― первая в репертуаре Эдиты Пьехи. Почти весь конферанс Эдита Станиславовна возьмет на себя, рассказывая истории песен или вспоминая жизненные эпизоды. Композицию «Огромное небо», завоевавшую три золотых медали в 1968 году на Фестивале молодежи и студентов в Софии, артистка назвала «судьбоносной». Однако, предваряя шлягер «Радуга», предупредила: «Прислушивайтесь к паузам. Кто-то из великих сказал, что пауза ― самая большая музыка. Но бывает, когда публика вдруг начинает аплодировать, а конец чуть позже». Много воспоминаний будет обращено к Александру Броневицкому, и песня «Заклинание» в сопровождении рояля прозвучит как «запоздалое, может, но признание в любви человеку, которому всем, попав в Советский Cоюз, обязана». Дочка Илона Броневицкая поздравила героиню вечера одним произведением, зато внук Стас подготовил четыре номера. Главной изюминкой стало посвящение бабушке «Боже, как мы с тобой похожи», исполненное под аккомпанемент акустической группы в составе гитары, виолончели, аккордеона и перкуссии. Эдита Пьеха призналась, что для нее этот концерт - экзамен на аттестат зрелости. «Это то же самое, что бегуну на короткой дистанции велеть бежать на длинную. Хватит ли дыхания, эмоций, энергетики? Не остынет ли мое сердце до конца выступления?».