Сати Казанову обыскали после съемок

На днях участница группы «Фабрика» попала в весьма щекотливую ситуацию. Певица участвовала в фотосессии для одного глянцевого журнала, съемка проходила в московском клубе. Как всегда, Сати меняла наряды и украшения, фотографы и стилисты работали. Надо отметить, что самое дешевое украшение стоило 1000000 рублей. Все проходило как обычно: смена образов, съемка. В конце съемок уже в дверях певицу остановил главный редактор журнала, и с ужасом сказал, что пропало эксклюзивное кольцо с огромным желтым бриллиантом, которое они, шутя, во время съемки называли «яичница», и которое особенно понравилось Сати. «Я торопилась на другую съемку, - говорит NEWSmusic.ru Сати. – Но я вошла в положение девочек-стилистов, главного редактора, и осталась до разрешения это деликатной ситуации. Мы все были растеряны, не знали, что и на кого думать. Я сказала девочкам, - давайте я сейчас вытряхну всю свою сумку, а потом то же самое сделает каждая из присутствующих. Мы начали свой импровизированный обыск, и тут раздался радостно-истерический крик стилистки: «Я нашла!». Оказалось, что она случайно положила кольцо в свою косметичку. Я была счастлива, что все так благополучно разрешилось. Все работники журнала были мне безумно благодарны, что я не обиделась, и вошла в их положение. В этом нет ничего удивительного, я ведь понимала, что они взяли украшения под свою полную ответственность, поэтому помогла, как смогла. Да и у меня, когда нашлось кольцо, будто гора с плеч упала. Мне очень не хотелось уходить оттуда, бросать их в беде, а при этом ставить себя в двусмысленное положение».