Лучшим диджеем мира признан Армин ван Бююрен

Лучшим диджеем мира по итогам он-лайн голосования Тор 100 DJ’s второй год кряду признан голландский продюсер-электронщик Армин ван Бююрен. Опрос ежегодно проводится авторитетным изданием DJ Mag среди поклонников танцевальной музыки, пишет music.com.ua На втором месте рейтинга оказался его соотечественник DJ Tiesto, "бронза" досталась немцу Полу Ван Дайку. В пятерке лучших также оказались участники лондонского дуэта Above & Beyond и француз Дэвид Гетта. Отметим, что доминирующим стилем в пятерке является транс – сразу четверо попавших в Top-5 лучших диджеев являются представителями этого крыла танцевальной музыки. Единственный хаус-диджей в пятерке – Дэвид Гетта. Топ-20 лучших диджеев мира по версии DJ Mag: 1. Armin van Buuren 2. Tiеsto 3. Paul van Dyk 4. Above & Beyond 5. David Guetta 6. Ferry Corsten 7. Sasha 8. Markus Schulz 9. John Digweed 10. Infected Mushroom 11. Deadmau5 12. Carl Cox 13. Sander van Doorn 14. Paul Oakenfold 15. Richie Hawtin 16. Hernan Cattaneo 17. James Zabiela 18. Andy Moor 19. Eddie Halliwell 20. Axwell К сожалению, украинсих диджеев в рейтинге пока нет. Зато украинец Максим Чмерковский оказался на втором месте в топ-50 самых привлекательных мужчин мира по версии американского журнала ОК!. Уроженец Одессы, Максим в юном возрасте эмигрировал в США вместе с родителями. Прославился Чмерковский на шоу "Танцы со звёздами" на канале ABC.