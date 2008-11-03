В клипе Глюкозы появится дочь и приемный сын

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, готовится к съемкам нового клипа. Название композиции, которая будет экранизирована, пока не известно. «Это будет достаточно эпатажное видео. Наташа возвращается к тому, с чего начинала – ролик будет рисованным, только теперь в нем будут новые персонажи», - рассказал корреспонденту Intermedia пиар-менеджер певицы. Среди «новичков» - дочка Наташи Лида и приемный сын певицы Саша. Изменится и образ самой г-жи Ионовой - «она станет взрослее». В настоящее время Глюкоза работает над новым альбомом, выход которого ориентировочно запланирован на весну следующего года.