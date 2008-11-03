Умер голливудский продюсер Джон Дейли

Известный голливудский продюсер Джон Дейли скончался на 72-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press. Дейли, возглавлявший компанию Film and Music Entertainment, умер в госпитале Лос-Анджелеса во время сна. В последнее время он боролся с раком, сообщила дочь Дейли. За 40-летнюю карьеру в голливудском шоу-бизнесе Джон Дейли получил 13 премий "Оскар". Он был продюсером таких известных фильмов как "Взвод" Оливера Стоуна и "Последний император" Бернардо Бертолуччи. В 1967 году Дейли создал бюро по поиску талантливых актёров и ему удалось найти много новых имён, ставших потом знаменитыми: Джулия Робертс, Дензел Вашингтон, Киану Ривз. В 2003 году Дейли работал над фильмом "Красные гиганты" о Сергее Королеве и Юрии Гагарине.