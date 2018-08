Бритни Спирс представила обложку и трек-лист нового альбома

Известная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) представила официальный трек-лист своего нового студийного альбома. Помимо этого, на официальном сайте поп-звезды была опубликована обложка ее шестой пластинки «Circus», которая выйдет в свет 2 декабря этого года. Известно, что в альбом войдет 12 композиций, включая хитовый сингл «Womanizer». Вторым синглом с альбома станет песня с одноименным названием «Circus», на которую уже был отснят видеоклип. Известно, что продюсерами этого трека выступили Доктор Люк (Dr. Luke) и Бенни Бланко (Benny Blanco). Бонусным треком в альбоме станет композиция «Radar», вошедшая в предыдущую студийную работу Бритни. Звукозаписывающий лейбл певицы, компания Jive Records сообщает, что данная песня вошла в альбом с абсолютно новым звучанием. Трек-лист: 01. Womanizer 02. Circus 03. Out From Under 04. Kill The Lights 05. Shattered Glass 06. If U Seek Amy 07. Unusual You 08. Blur 09. Mmm Papi 10. Mannequin 11. Lace and Leather 12. My Baby Бонус: 13. Radar