Группа «NoraLasso» закончила работу над новым клипом

30 октября завершились съемки нового видеоклипа группы «NoraLasso» на песню «Любовники не на Земле». Этой работой ребята начинают новый виток в своей музыкальной карьере, найдя свою новую команду, свой новый звук и свой новый имидж. Участники «NoraLasso» подготовили настоящий сюрприз для своих поклонников. «Это будет видео, которое будет отличаться от того, что мы снимали раньше! В этом клипе будет много загадок, интриги и секса» - говорит фронтмен группы Генри Липатов. Видео «Любовники не на Земле» стало дебютной работой Генри в качестве режиссера. Съемки нового клипа неизменно проводила компания «Iguana Studios», оператор - Антон Цыцарев, PostProduction - студия «Resound». Сюжет клипа держится в строгом секрете. Известно лишь, что за шесть съемочных дней команда использовала много интересных локаций, создав ряд сюжетных линий, объединенных одной идеей. В съемках клипа приняли участие очаровательные девушки из популярного шоу-балета «ВГУБЫ». Презентация клипа назначена на начало декабря.