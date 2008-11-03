Эми Уайнхаус выписали из больницы

Певица Эми Уайнхаус, экстренно госпитализированная на прошлой неделе в Лондоне, выписана из больницы, пишет 1 ноября британская газета The Mirror. 25-летняя Уайнхаус попала в больницу ночью 26 октября с подозрением на легочную инфекцию. Певица провела в медицинском учреждении почти неделю. За это время ей были проведены все необходимые исследования, не подтвердившие первоначальный диагноз. Как отмечает издание, в больнице Эми Уайнхаус отказалась от своих пагубных привычек, а взамен сильно пристрастилась к сладкому. Певица, удостоенная в 2008 году пяти премий "Грэмми", регулярно попадает в больницы из-за проблем со здоровьем. В июне у нее была диагностирована эмфизема легких. Позже эту информацию опровергли представители певицы.