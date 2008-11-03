Богдана Ступку наградили за лучшую роль на Римском кинофестивале

Приз за лучшую мужскую роль на III Римском кинофестивале, завершившемся вечером 31 октября, вручен украинскому актеру Богдану Ступке, который сыграл главную роль в украинско-польском фильме "Сердце на ладони" режиссера Кшиштофа Занусси. Об этом сообщили в украинской кинокомпании SOTA Cinema Group. "Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что у меня есть возможность способствовать этому", - сказал Богдан Ступка. Ступка блестяще сыграл польского олигарха, которому необходима пересадка сердца. Эта картина - не первый опыт работы украинского актера с польским режиссером. "Сердце на ладони" в ближайшее время выйдет в прокат в Украине. Главный приз III Римского кинофестиваля - статуэтка римского императора Марка Аврелия за лучший фильм - был присужден картине "Опиумная война" (Opium War) режиссера Сиддика Бармака (Афганистан - Япония - Южная Корея - Франция, 2008. В ролях: Джо Суба, Питер Буссиан). Награду за лучшую женскую роль получила итальянская актриса Донателла Финоккьяро за главную роль в фильме "Дамские угодники" итальянца Эдоардо Уинспир. Премии "Золотой Марк Аврелий" за особый вклад в профессию в этом году удостоены Аль Пачино и Джина Лоллобриджида. "Сердце на ладони" стал единственным фильмом конкурсной программы кинофестиваля в Риме, представившем Украину и Польшу. Этот фильм является продолжением творческого сотрудничества Кшиштофа Занусси и Богдана Ступки и первым совместным проектом Польши с украинской кинокомпанией SOTA Cinema Group. "Это первый наш опыт международного сотрудничества и эта победа доказывает его успешность, - отметил продюсер картины Олег Кохан. - Актерское и режиссерское мастерство являются лакмусовой бумажкой успеха любого фильма у зрителей, а блестящий тендем Занусси - Ступка служат тому подтверждением". Кроме фильма Кшиштофа Занусси, среди конкурсных работ были представлены картины внука культового режиссера Витторио Де Сика Брандо Расскажи мне обо мне, Гордость и слава Гевина О’Коннора с Эдвардом Нортоном и Колином Фарреллом, фильм Гульшад Омаровой Баксы совместного производства России с Казахстаном и Германией и др. Римский кинофестиваль был задуман и организован мэром итальянской столицы Уолтером Велтрони как прямой конкурент старейшего кинофестиваля в мире - Венецианского. Подробности вы сможете узнать из вечерних информационных выпусков на телеканале "Интер" в 17:20 и 20:00, а также на нашем сайте (после 21:00).