Группа «Винтаж» подумывает о работе в секс-шопе

Самая сексуальная группа российской эстрады «Винтаж» на днях была номинирована на премию «MTV Russia Music Awards 2008» в категории «Секс». В последнее время участниц группы стали приглашать для съемок в различные эротические телевизионные передачи. Однако подобные забавы не под стать солистке Анне Плетневой. «Если бы вы только знали, чего нам только не предлагали, - вздыхает солистка группы Анна Плетнева. - Например, на одном канале меня уговаривали сняться в роли продавщицы секс-шопа и давать советы покупателям, какие плетки и фаллоимитаторы лучше. В другой программе мне предложили раздеться в примерочной магазина, где будет установлена, якобы, скрытая камера. Возможно, я уже и стала самой “плохой девочкой”, но ведь не самой глупой, чтобы соглашаться на такое».