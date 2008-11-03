Кому Отар Кушанашвили подарил 100 000 долларов?

Интерактивное реалити-шоу «RealityGirl» совсем скоро стартует в рунете. Члены звездного жюри представят Главную Героиню проекта, которая получит в свое распоряжение 100 000 долларов на 1 год и шанс начать новую жизнь в Москве. Ведущие шоу - скандально известный Отар Кушанашвили и соблазнительная Алёна Водонаева в течение всего проекта будут помогать Главной Героине и следить за ее жизнью. Алёна Водонаева как никто другой знает – каково это, когда за твоей жизнью следят тысячи глаз, и сможет помочь Главной Героине стойко справляться с соблазнами большого города и максимально эффективно использовать данный ей шанс. А Отар Кушанашвили, который хорошо знает изнутри всю кухню шоу-бизнеса, будет настраивать девушку на развлечения и покорение ночной Москвы. Кто же из них победит? С 20 мая по 8 октября на сайте www.realitygirl.ru проходил кастинг. За это время в нем приняли участие 388 девушек из 140 городов России и СНГ. По результатам кастинга определилось 5 финалисток проекта.Звездное жюри, куда вошли Алена Водонаева, Отар Кушанашвили, Арина Шарапова, Николай Цискаридзе уже выбрало из них самую достойную – Главную Героиню интернет реалити-шоу RealityGirl. В традиционных реалити-шоу и конкурсах участники выполняют ряд заданий и ведут борьбу за главный приз. Проект RealityGirl, реалити-шоу наоборот, согласно условиям проекта предоставляет героине своего рода приз уже на старте – переезд в Москву и 100 000 долларов на 1 год. Эти деньги смогут помочь ей учиться, развиваться, видеть и открывать для себя новый мир – и все это под ежедневным пристальным наблюдением интернет-аудитории. Мало того, аудитория, впервые в истории российских реалити проектов, сможет реально управлять Героиней, направляя ее в ту или иную сторону с помощью интерактивного голосования, принимая за нее решение в непростых жизненных ситуациях. Трансляция проекта будет осуществляться через интернет с ежедневными включениями утром, днём и вечером. Видеоматериалы и фотографии, живое общение и дневник героини, прямые трансляции и конкурсы – все это объединяется в единое интерактивное пространство нового формата. Отар Кушанашвили: "Мы должны сделать так, чтобы девушка правильно распорядилась деньгами или наоборот, потратила их в пустую. Я уверен во втором, так как женщинам нельзя давать ни копейки. Все пользовтатели Toppop.ru смогут не только следить за шоу, но и иметь в распоряжении мои маленькие заметки "на полях" о том, как низка и подла человеческая раса, особливо женская ее часть".