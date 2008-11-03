Джулия Робертс отказалась сыграть старую проститутку

По Голливуду уже давно ходят слухи о съемках продолжения культовой мелодрамы "Красотка", которая прославила Джулию Робертс, одно время – самую высокооплачиваемую актрису Голливуда. Наконец, актриса дала ответ на вопрос примет ли она участие в случае запуска этого проекта. Она заявила, что не собирается играть в сиквеле "Красотки". "Никто ведь не хочет видеть старую проститутку в фильме, правда?", - пошутила актриса. Среди недавних фильмов Джулии Робертс – "Война Чарли Уилсона" и "Светлячки в саду". На следующий год запланирована премьера картины "Двуличность", где Джулия сыграет главную роль.