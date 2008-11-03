Анфиса Чехова покинула родину

Утомленная "Сексом" на телеканале ТНТ Анфиса Чехова взяла себе незапланированные выходные и улетела в Америку, где, по словам теледивы она ни разу не была. Но вместо ожидаемого в чужой стране релакса светская львица испытала еще большее напряжение и испуг. "Я вчера прилетела в Нью-Йорк, а нужно отметить, что в отличии от России здесь очень активно празднуется Хеллоуин, - жалуется корреспонденту Дней.Ру Анфиса Чехова. – Я попала на настоящий Нью-йоркский шабаш! Все прохожие в страшных и жутких костюмах с масками, с рогами и хвостами. Увидев мою реакцию, они начали меня пугать. Реально было очень страшно!" Нью-Йорк был давней мечтой Анфисы Чеховой, она влюбилась в этот город, посмотрев небезызвестный сериал "Секс в большом городе". "Я давно собиралась в Нью-Йорк, - воодушевленно продолжает рассказывать телеведущая. – Мне кажется, что любая девушка, которая посмотрела "Секс в большом городе", обязательно должна посетить этот город и все увидеть своими собственными глазами хотя бы один разок! Я планирую пройтись по магазинам, заглянуть в ресторанчики и посетить самые известные клубы". Но одним Нью-Йорком Анфиса Чехова ограничиваться не собирается. Тринадцать выходных дней телеведущая посвятит изучению и других городов Соединенных Штатов: "В мире не так много городов, в которых нужно обязательно побывать. И раз уж я в Америке, посмотреть на которую мечтала с детства, то мой выбор пал еще и на Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Вашингтон. Правда, все мои знакомые в один голос говорят, что Вашингтон напоминает деревню, и что я мало потеряю, если не побываю там. Но я хочу сама оценить по достоинству этот город", пишет dni.ru. Анфиса Чехова очень легкая на подъем. Ее можно встретить на всевозможных тусовках. Она удивительно общителный человек, стоит спросить ее что-нибудь о сексе, как она сразу расскажет о той или иной проблеме и возможных вариантах ее решения. За пышными формами Чеховой выстраивается очередь из звезд отечественного шоу-бизнеса мужского пола, что очень радует светскую львицу, это видно по эмоциям, которые не скрывает Анфиса при общении с артистами. Думается, в Америке она обязательно найдет себе компанию, в которой ей будет не скучно, даже в деревенском Вашингтоне.