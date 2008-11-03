Мертвый Элвис Пресли зарабатывает больше, чем живая Мадонна

Несмотря на то, что он ушел из жизни более 30 лет назад, его имя до сих пор приносит больше денег, чем доходы действующих знаменитостей. Для сравнения: годовая прибыль Мадонны составила всего 40 млн. долларов. Такие данные приводит американский журнал Forbes. В преддверии Хеллоуина издание опубликовало чертову дюжину самых богатых мертвецов планеты. На втором месте рейтинга - художник комиксов Чарльз Шульц, придумавший знаменитый образ собаки Снупи. Он заработал 33 млн. долларов. Третье место занимает недавно умерший австралийский актер Хит Леджер, заключивший контракт на получение гонорара от проката фильма «Темный рыцарь». Его прибыль равна 20 млн. долларов. Список продолжают: ученый Альберт Эйнштейн с 18 млн. долларов, режиссер Аарон Спеллинг - 15 млн. долларов, певец Джон Леннон - 9 млн. долларов, актриса Мэрилин Монро - 6,5 млн. долларов, пишет mail.ru.