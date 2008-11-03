Изнасилование Аланис Моррисетт

Известная канадская певица и автор песен Аланис Мориссетт (Alanis Morissette) расскажет публике и поклонникам о своем изнасиловании. Звезда готовит к выходу автобиографическую книгу, в которой расскажет о своей личной жизни и изнасиловании. «Я пишу книгу о своей жизни, - говорит она, - Она расскажет читателям о моем опыте и о том, через что мне пришлось пройти. Я была жертвой изнасилования и надеюсь, что эта книга поможет мне избавиться от чувства стыда, которое преследует меня всю мою жизнь». Известно, что изнасилование стало причиной ее тоскливых композиций, вошедших в дебютный альбом «Jagged Little Pill». Напомним, что эта пластинка стала самой успешной дебютной работой в истории музыки. Ранее Аланис публично признавалась, что она боролась с анорексией и булемией. Известно, что певица отказалась от еды в начале своей карьеры, так как владельцы звукозаписывающих лейблов и продюсеры утверждали, что «толстые женщины не добиваются успеха в шоу-бизнесе». Помимо этого, в интервью с британским таблоидом Daily Mirror, певица призналась, что в возрасте 14 лет встречалась с 29-летним мужчиной, употребляла наркотики и спала с женщинами. Известно, что в новой книге Аланис затронет и эти скандальные темы.