Памела Андерсон создаст линию «американских продуктов»

Памела Андерсон (Pamela Anderson) начала работать над созданием новой экологически чистой линии «американских продуктов». Известная актриса планирует выпустить на рынок линию продуктов, созданных исключительно в Америке. «Я работаю над линией натуральных, экологически чистых продуктов, сделанных и выращенных исключительно на территории Америки, - говорит она, - Самой сложной и самой дорогостоящей частью этого процесса является то, что я хочу создавать эти продукты именно в Америке. Некоторые люди даже отказываются работать со мной над этим проектом из-за этого условия. Недавно я создавала линию масла для загара, исключительно на натуральных компонентах из Америки и подумала, что смогу использовать эту концепцию для создания других продуктов».