Новые кошмары проекта «Дом-2»

Россия с размахом отметила один из самых мистических праздников – ночь перед днем всех святых, Хэллоуин – праздник нечистой силы, черного юмора и забавных переодеваний. Участники телепроекта "Дом-2" не смогли оставить без внимания столь знаменательное событие и повеселились от души, нарядившись в яркие костюмы и устроив феерическое шоу. Самый обсуждаемый дом России в одночасье наполнился разнообразнейшей нечистью: демонами, вампирами, падшими ангелами и многими другими узнаваемыми персонажами... Некоторые ребята даже придумали для своих героев историю. Например, Андрей Черкасов изобразил маньяка, пожиравшего всех своих женщин. В роли невинных душ его жертв выступили Яна Земит, Наталья Варвина, Саша Харитонова и Лена Бушина. Они ждали его в импровизированном раю, чтобы жестоко отомстить за свою загубленную жизнь. Когда Черкасов, наконец, попал к ним в руки, девушки в прямом смысле наставили ему рога. Серебряные. Из "старичков" долгоиграющего телепроекта, как всегда, оригинальностью отличилась Ольга Бузова, нарядившаяся королевой пауков. Напомним, не так давно в СМИ прошла информация, что ветеран эфира – проект телеканала ТНТ "Дом-2" близится к завершению. Журналисты сослались на слова одной из экс-участниц шоу, сообщившей, что в контракте, который подписывают все участники, стоит дата окончания проекта – 2011 год. Дни.Ру дозвонились до продюсера "Дома-2" Алексея Михайловского, и он эту информацию опроверг. "2011 год – это, так сказать, рабочая дата окончания проекта "Дом-2". На самом деле никто не собирается его закрывать. У "Дома-2" настолько сумасшедшие рейтинги, что это было бы попросту глупо, - заявил продюсер. - Да и зачем лишать людей радости? Что же все будут обсуждать после 2011 года, кого ругать? У нас же без "Дома-2" национальная депрессия наступит!"