Энрике Иглесиас не видит будущего с Анной Курниковой

Популярный испанский ловелас Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) утверждает, что у него с давней возлюбленной, российской теннисисткой Анной Курниковой (Anna Kournikova) нет совместного будущего. Очаровательная спортсменка не раз публично говорила о том, что она никогда не выйдет замуж за Энрике. Напомним, что россиянка и известный поп-исполнитель начали встречаться в 2002 году, однако никогда не задумывались о браке или рождении ребенка. «Жизнь так быстро проходит, - говорит Энрике, - Я хочу наслаждаться приятными моментами, даже такими, как брак и дети, но не сейчас. Возможно, у Анны осталось и не так много времени для рождения ребенка, но я уверен в том, что она пока не готова стать мамой. Мы как-то говорили с ней о семье и о детях, и она сказала, что никогда не выйдет замуж за меня. Она сказала, что хочет просто встречаться со мной еще пару лет, а после этого бросить меня. И, честно говоря, меня это ни чуть не пугает. Видимо, я все еще встречаюсь с ней, так как она – женщина моей мечты. И если она бросит меня завтра, я смогу справиться с этим. Я уверен, что ей удастся за несколько дней найти себе подходящего жениха». Энрике также признался, что он всегда был реалистом и понимал, что рано или поздно их отношения завершатся. «Люди постоянно расстаются, - говорит он, - Реальность в том, что люди женятся, думают, что это навсегда, а потом разводятся. Это нормально». Несмотря на это, испанец утверждает, что если однажды Анна примет его предложение руки и сердца, он устроит скромную свадебную церемонию в Лас-Вегасе: «Даже если у нас с Анной появятся дети, не думаю, что свадьба будет так важна для нас, - говорит он, - И даже если мы решим пожениться, я бы хотел устроить мини-свадьбу в Лас-Вегасе. Но Анна все равно не выйдет замуж за такого, как я. Даже если я буду очень стараться».