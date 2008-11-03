Пугающий облик вдовы Элвиса Пресли

Вдова Элвиса Пресли с годами мало меняется внешне, но для 63-летний женщины это вряд ли стало благом. Дело в том, что лицо артистки больше напоминают застывшую маску, причем не самую удачную. Действительно, черты лица Присциллы Пресли кому-то могут напомнить даже физиономию зловещего Джокера из фильмов о Бэтмене. Миссис Пресли можно только посочувствовать. В свое время она доверилась недобросовестному пластическому хирургу, и избавиться от последствий его манипуляций не представляется возможным. У Присциллы теперь разные по форме глаза, одна бровь выше другой, несимметричные губы и проблемы с мимикой. Еще в марте звезда созналась, что виной всему неквалифицированный врач. Пресли стала одной из многих жертв доктора Даниэля Серрано. Впрочем, его и доктором-то назвать нельзя. На момент проведения операций звездам у него был лишь диплом медбрата. Лжедоктор вводил знаменитостям низкокачественный силикон, который обычно используется автомобилистами для смазки деталей машин. Лица звезд от такой "терапии" преображались, и не в лучшую сторону: на лицах могли появится бугорки, впадины, случались и параличи. В 2004 году "врача" арестовали, он признал себя виновным и был приговорен к полутора годам тюремного заключения, пишет издание Daily Mail. А Присцилла Пресли и спустя четыре года после роковой операции не может восстановить нормальное лицо. В западной прессе вдову короля рок-н-ролла сравнивают с персонажами фильмов о ведьмах и характеризуют ее облик как Halloween style.