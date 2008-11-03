Селин Дион мечтает забеременеть

40-летняя певица сделала откровенное признание в ток-шоу Опры Уинфри: «Сейчас, как только закончится мое мировое турне, я с мужем сделаю все возможное, чтобы зачать второго ребенка. Это будет опять оплодотворение in vitro, как в случае с нашим первенцем Рене-Шарлем, которому сейчас уже семь», сообщает Showbiz Media. В течение шести лет Селин и ее муж Рене Анжелиль пытались сделать ребенка, но у них ничего не получалось. И лишь окончательно потеряв надежду, они решили обратиться за помощью к профессионалам. Своего сына Селин называет не иначе, как подарком свыше, ребенком-чудом.