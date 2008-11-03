Дита фон Тиз считает, что она давно не человек

Сегодня Дите трудно вспоминать свое прошлое, когда она была скромной и невзрачной девушкой, сообщает Showbiz Media. После перенесенных пластических операций и тонны грима это уже не человек. Она сама так считает! «Я порой не узнаю себя в зеркало, когда смотрюсь в него спросонья. Чужое лицо, чужие формы, – говорит Дита. – И я задаюсь вопросом: ради чего все это мне надо терпеть? Носить туфли на высоченном каблуке, затягивать талию так, что дышать трудно, и штукатурить лицо многослойной косметикой – это же кошмар чистой воды. Или все же какое-то редкое психическое заболевание. Мне еще предстоит разобраться…»