Пригожин «наехал» на Мадонну

Адвокаты певицы Валерии готовят иск к британской поп-группе Girls Aloud, которая, как утверждают представители российской артистки, «позаимствовала» у Валерии название своего нового альбома. Пластинка группы Girls Aloud называется Out of Control – точно так же, как записанный, но пока не выпущенный за границей англоязычный альбом Валерии. «Мы хотим разобраться, на каком таком основании они использовали наше название. Видимо, они решили сделать себе пиар в России. Мы понимаем, что у нас позиции несколько слабее на мировом рынке. Мы думали, что плагиат возможен только в России, – оказывается, что и Запад заимствует наши идеи. А у них на альбоме даже нет песни с таким названием», – объяснил Пригожин. По его словам, совпадения быть не может. «Они прекрасно знают о том, что Валерия готовит альбом с таким названием. Английские журналы не раз сравнивали Валерию с их вокалисткой Сарой Хардинг. Кстати, они в оформлении обложки даже шрифт такой же, как у нас, использовали». Релиз нового альбома Girls Aloud назначен на 3 ноября; диск Валерии выйдет позже. «Теперь мы вынуждены менять название диска. Нам очень неприятна эта история. Невозможно спокойно заниматься творчеством, причем мы же не лезем первыми. Просто надоело, что мы всегда раболепствуем перед иностранцами», – заявил Пригожин, сообщает mail.ru. Интересную PR компанию придумал для Валерии Иосиф Пригожин, отмечает Toppop.ru. Сначала он поместил ее на обложку журнала "Billboard", хотя, есть информация, что это был рекламный вкладыш, а обложка была совесм другой, потом он стал раздувать скандал, что якобы на западе много плагиатчиков, и дело уже дошло до суда. Хорошо еще, что обвиняют какую-то неизвестную группу, но, наверное, Пригожин в силах и на Мадонну "наехать", если будут на то причины. В шоу-бизнесе без скандалов никуда, ведь это и есть главный двигатель артиста.