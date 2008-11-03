Владимир Винокур скупает заводы в Самарской области

Как известно, артист Владимир Винокур имеет отношение не только к «шоу», но и разному другому «бизнесу». Ранее Винокур выпускал водку и продукты питания под своей фамилией, а недавно его компания «Торговый дом Винокур и Ко» решила приобрести три завода в Самарской области – два маслосыродельных и Безенчукский кукурузокалибровочный завод, сообщает Showbiz Media. «Объясняю ситуацию. У меня государственный театр пародии – подчеркиваю, государственный. А денег от государства не получал все эти годы ни копейки. Только в этом году дали небольшую дотацию. А надо как-то содержать театр, артистов кормить. Поэтому создана компания «Торговый дом Винокур и К». Я подписывал недавно бумагу про заводы. Но занимаются этим другие люди. Я же артист», – рассказал Винокур корреспонденту «Комсомольской правды».