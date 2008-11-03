Жена Тома Джонса награждена мужем за подвиг песней

Том Джонс написал песню-посвящение своей первой и единственной жене Линде, с которой он живет в браке более 50 лет. Они познакомились еще в детстве и поженились подростками, сообщает Showbiz Media. «За этот немалый срок в нашей жизни случилось многое, но Линда нашла мужество все преодолеть. Она не бросила меня, когда я делал ей больно, предавал. Она просто тихо существовала рядом. Это подвиг. И я благодарен ей за долгую и такую жертвенную любовь», – признается 68-летний Том. Песня The Road включена в состав нового альбома Джонса “24 Hours”, который он готовит к выпуску в самое ближайшее время.