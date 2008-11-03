Виктория Бекхем станет лицом Emporio Armani

Виктория Бэкхем станет лицом линии нижнего белья Emporio Armani, она представит коллекцию Весна/ Лето 2009. Выбор модельера никому не показался странным - рекламная компания мужской линии белья Emporio Armani с участием Дэвида Бэкхема оказалась более чем успешной. Первые билборды с изображением именитого футболиста, появившиеся в июне этого года на фасаде универмага Маки, остановили движение на улицах Сан-Франциско. Провокационные снимки вызвали волну обсуждений: одни осуждали концепцию кампании за излишнюю откровенность, другие возражали, что такой подход к рекламе нижнего белья более чем оправдан, но цель была достигнута – равнодушным фотосессия не оставила никого. Решение сделать Викторию лицом коллекции Весна/Лето 2009 Армани аргументировал следующим образом: «Я не знаю никого, кто лучше, чем она может представить концепцию белья Emporio Armani. Виктория – настоящая леди и признанная икона стиля, уверен, ее участие в нашей рекламной кампании будет способствовать дальнейшему продвижению линии Emporio Armani на международном рынке». Фотосессию для Posh Spice проведет дуэт фотографов Mert и Marcus, известный своим сотрудничеством с топ-моделью Кейт Мосс.